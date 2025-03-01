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16
o
البقاع
13
o
الجنوب
16
o
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o
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o
كسروان
17
o
متن
17
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-03-01 | 00:07
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
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