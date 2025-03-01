احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

رويترز: حزب العمال الكردستاني يقول إنه سيلتزم بدعوة زعيمه أوجلان للسلام وسيعلن وقفا لإطلاق النار

رويترز: حزب العمال الكردستاني يقول إنه سيلتزم بدعوة زعيمه أوجلان للسلام وسيعلن وقفا لإطلاق النار

بيان بريطاني: ستارمر قال إنه يتطلع لمشاركة وزير خارجية تركيا في محادثات الأحد