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"حماس": وقف إدخال المساعدات إلى غزة يعني تجويع أهالي القطاع ويجب الضغط على إسرائيل لمنع هذا القرار

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2025-03-02 | 02:47
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&quot;حماس&quot;: وقف إدخال المساعدات إلى غزة يعني تجويع أهالي القطاع ويجب الضغط على إسرائيل لمنع هذا القرار
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"حماس": وقف إدخال المساعدات إلى غزة يعني تجويع أهالي القطاع ويجب الضغط على إسرائيل لمنع هذا القرار

 
 
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