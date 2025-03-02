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o
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"حماس": وقف إدخال المساعدات إلى غزة يعني تجويع أهالي القطاع ويجب الضغط على إسرائيل لمنع هذا القرار
آخر الأخبار
2025-03-02 | 02:47
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"حماس": وقف إدخال المساعدات إلى غزة يعني تجويع أهالي القطاع ويجب الضغط على إسرائيل لمنع هذا القرار
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