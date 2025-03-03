رئيس الكنيست يأمر بإخلائه من عائلات الأسرى والقتلى

نتنياهو: خطة ويتكوف تشمل إطلاق نصف المختطفين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار 50 يوما وحماس رفضت خطة ويتكوف وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق

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