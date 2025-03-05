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مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها من المحادثات المباشرة مع حماس

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2025-03-05 | 15:42
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مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها من المحادثات المباشرة مع حماس
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مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها من المحادثات المباشرة مع حماس

 
 
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