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نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء

آخر الأخبار
2025-03-06 | 07:14
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نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء
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نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء

 
 
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