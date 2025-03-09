قاليباف: ايران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، أن ايران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة الأميركية.



واعتبر قاليباف أنه من الممكن إفشال العقوبات عن طريق احتوائها وتعزيز قدرات البلد.