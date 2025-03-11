الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي

آخر الأخبار
2025-03-11 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأحمر

اللبناني

يتسلم

وحسين

وحسين

وأحمد

السيد

الذين

كانوا

معتقلين

الجيش

الاسرائيلي

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقرات عسكرية ومواقع فيها أسلحة في جنوب سوريا
طائرات إسرائيلية أغارت على ثكنات ومواقع عسكرية سابقة للجيش السوريّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:43

بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!

LBCI
أخبار دولية
16:36

ستارمر: مستعدون للمساعدة في إنهاء الحرب بأوكرانيا بطريقة عادلة ودائمة

LBCI
أخبار دولية
16:33

ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار بأوكرانيا: الكرة في ملعب روسيا

LBCI
أخبار دولية
16:28

الخارجية الروسية: لا نستبعد إجراء اتصالات مع‭ ‬الولايات المتحدة خلال أيام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:43

بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!

LBCI
آخر الأخبار
15:23

مصدران لـ"رويترز": اللجنة السورية المكلفة بصياغة إعلان دستوري للبلاد ستقدم مسودة منه إلى الرئيس أحمد الشرع غدا الأربعاء من أجل الموافقة عليها

LBCI
فنّ
14:02

سعد رمضان يؤدي مناسك العمرة: "الحمد لله الذي بلغني هواء مكة" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:07

"الاتصال العائلي"... ميزة جديدة من تيك توك للأهل في دول الاتحاد الأوروبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-04

ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

LBCI
أمن وقضاء
15:44

مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بتفجير المرفأ: مستمرون بمتابعة القضية من دون كلل

LBCI
أخبار دولية
16:33

ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار بأوكرانيا: الكرة في ملعب روسيا

LBCI
آخر الأخبار
12:12

وصول الأسرى اللبنانيين المفرج عنهم الى المستشفى اللبناني - الايطالي في صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:58

الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

LBCI
خبر عاجل
12:23

أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

LBCI
منوعات
11:45

هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

LBCI
حال الطقس
02:37

استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة

LBCI
خبر عاجل
07:13

غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات

LBCI
خبر عاجل
09:21

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:12

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More