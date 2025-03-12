رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو دعا خلال لقائه رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته والرئيس عون شدد بدوره على التزام لبنان بالمضي في تنفيذ الإصلاحات

جبّور للـLBCI: المشهد الجديد في المِنطقة واقعيّ وهو ما اعترف به الجميع حتى الأمبن العام لـ"حزب الله" وإيران فهناك انهيار نظام وتغيّر أمنيّ في لبنان إضافة إلى ايقاع معيّن تفرضه اميركا على الدّول كلّها والمطلوب مواجهة الإرادة الإسرائيليّة

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