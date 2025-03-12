السيدة الأولى نعمت عون من المؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في نيويورك: لا سلام وأمن وديمقراطية وازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه ومع إقتراب الإنتخابات البلدية والنيابية في لبنان لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة ويعملون من أج

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