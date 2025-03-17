وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: أثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال واعتبرت الحكومة ان هذا العمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار 1701

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك