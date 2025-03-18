مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي يدعو إلى الاستعداد والاحتياط في مختلف الجبهات في إسرائيل

مجلس الوزراء يعقد جلسة له عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس لاعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الادارية ومناقشة موضوع التحول الرقميّ في القطاع العام

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