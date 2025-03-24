علي حسن خليل من مجلس النواب: لا يمكن الحديث عن الميغاسنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد

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