وزير الطاقة جو صدّي: الاصلاح يبدأ بتجديد الادارة بتعيين مجالس الادارة وبتطبيق القوانين ويجب إنشاء الهيئة الناظمة وهذه الخطوة الاولى التي نعمل عليها

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وزير الطاقة جو صدّي: تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى