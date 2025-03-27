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وكالة نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردًا على رسالة ترامب عبر عُمان

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2025-03-27 | 14:59
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وكالة نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردًا على رسالة ترامب عبر عُمان
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وكالة نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردًا على رسالة ترامب عبر عُمان

 
 
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