أكسيوس عن مصدر: سلطنة عمان أطلعت واشنطن على الرسالة التي تلقتها من إيران وستسلمها للبيت الأبيض خلال أيام

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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة وقنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 10.30 والساعة 18.00 في المناطق التالية: جرد رأس بعلبك، منطقة حنيدر– عكار، بلدة معركة – صور، حقل القليعة – مرجعيون، بلدة زوطر الشرقية – النبطية