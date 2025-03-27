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جلسة محكمة: قاض أميركيّ يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل تطبيق سيغنال التي تناقش خطط هجوم على اليمن

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2025-03-27 | 16:27
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جلسة محكمة: قاض أميركيّ يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل تطبيق سيغنال التي تناقش خطط هجوم على اليمن
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جلسة محكمة: قاض أميركيّ يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل تطبيق سيغنال التي تناقش خطط هجوم على اليمن

 
 
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