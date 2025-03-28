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الزميلة آمال شحادة: رئيسا الأركان والموساد ونتنياهو وكاتس عقدوا جلسة أخرى بعد مشاورات مع واشنطن ويتحدثون عن ضغوطات كبيرة لوقف القصف على بيروت

آخر الأخبار
2025-03-28 | 08:05
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الزميلة آمال شحادة: رئيسا الأركان والموساد ونتنياهو وكاتس عقدوا جلسة أخرى بعد مشاورات مع واشنطن ويتحدثون عن ضغوطات كبيرة لوقف القصف على بيروت
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الزميلة آمال شحادة: رئيسا الأركان والموساد ونتنياهو وكاتس عقدوا جلسة أخرى بعد مشاورات مع واشنطن ويتحدثون عن ضغوطات كبيرة لوقف القصف على بيروت

 
 
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