ماكرون: أودّ ان اعبّر عن تضامني مع اللبنانيين الذين تعرضوا الى الضربات اليوم

ماكرون لعون: فرنسا تقف إلى جانبكم لأنها مدركة حجم التحديات التي تواجهونها

ماكرون لعون: فرنسا تقف إلى جانبكم لأنها مدركة حجم التحديات التي تواجهونها

الزميلة آمال شحادة: رئيسا الأركان والموساد ونتنياهو وكاتس عقدوا جلسة أخرى بعد مشاورات مع واشنطن ويتحدثون عن ضغوطات كبيرة لوقف القصف على بيروت