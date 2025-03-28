في بكركي... إطلاق مشروع دروب لبنان

في الصرح البطريركي في بكركي، تم اطلاق مشروع دروب لبنان كمنصة جامعة لكل مشاريع الدروب اللبنانية التي تشجع على استكشاف مسارات الحج والتعرف على المواقع الاثرية الدينية وعيش تجربة فريدة مع أبناء المناطق.