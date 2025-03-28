ماكرون: إصلاح القطاع المصرفي في لبنان أمر أساسي للبدء بإعادة الإعمار

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ماكرون: ضربات اليوم هي اعمال احادية تخرق التزامات ووعود وتصب في خانة "حزب الله" وعلى الطرفين الالتزام باتفاقية وقف اطلاق النار وعلى الجيش الاسرائيلي ان ينسحب وفرنسا ستستمر في العمل لهذا الغرض