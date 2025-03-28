ماكرون: لبنان يسير على الدرب الصحيح ونطمح لرسم شرق أوسط أكثر استقرارا

عون: تلقينا الآن خبر عودة التوتر ومن البديهي إعلان إدانتنا والمهم أنّ ما يحصل يزيدنا اصرارًا على بسط سلطتنا على اراضينا كلها وأناشد اصدقاءنا للتحرك بسرعة لوقق التدهور

عون: تلقينا الآن خبر عودة التوتر ومن البديهي إعلان إدانتنا والمهم أنّ ما يحصل يزيدنا اصرارًا على بسط سلطتنا على اراضينا كلها وأناشد اصدقاءنا للتحرك بسرعة لوقق التدهور

ماكرون: ضربات اليوم هي اعمال احادية تخرق التزامات ووعود وتصب في خانة "حزب الله" وعلى الطرفين الالتزام باتفاقية وقف اطلاق النار وعلى الجيش الاسرائيلي ان ينسحب وفرنسا ستستمر في العمل لهذا الغرض