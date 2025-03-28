عون: بعد نحو أسبوعين يستذكر لبنان مرور خمسين سنة على اندلاع الحرب فنتذكرها ونقرر اليوم عدم السماح في تكرارها لذلك علينا ان نبني دولة سيّدة

الرئيس عون: نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون لخطة تمويل دولية للعودة إلى بلادهم

الرئيس عون: نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون لخطة تمويل دولية للعودة إلى بلادهم

عون: تلقينا الآن خبر عودة التوتر ومن البديهي إعلان إدانتنا والمهم أنّ ما يحصل يزيدنا اصرارًا على بسط سلطتنا على اراضينا كلها وأناشد اصدقاءنا للتحرك بسرعة لوقق التدهور