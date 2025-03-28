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o
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o
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o
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o
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o
متن
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o
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ماكرون: هناك آلية تتابع تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ولم تصلنا حتى الآن أي معلومة عن ضربات لـ"حزب الله" تجاه إسرائيل إذًا لا شيء حتى الآن يبرر ضربات اسرائيل على لبنان
آخر الأخبار
2025-03-28 | 08:30
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ماكرون: هناك آلية تتابع تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ولم تصلنا حتى الآن أي معلومة عن ضربات لـ"حزب الله" تجاه إسرائيل إذًا لا شيء حتى الآن يبرر ضربات اسرائيل على لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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