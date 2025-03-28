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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الصفير حتى مفرق الكفاءات بالاتجاهين وكثيفة من مفرق ذوق مصبح باتجاه جونيه
آخر الأخبار
2025-03-28 | 08:40
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الصفير حتى مفرق الكفاءات بالاتجاهين وكثيفة من مفرق ذوق مصبح باتجاه جونيه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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