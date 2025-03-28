نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لـ"العربية": على الحكومة اللبنانية التخلص من الجماعات التي أطلقت صواريخ على إسرائيل ولديها الحق في الرد على الصواريخ التي أطلقت من لبنان

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