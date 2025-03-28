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الخارجية الفرنسية: ندعو إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد خطير قد يهدد استدامة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

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2025-03-28 | 13:15
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الخارجية الفرنسية: ندعو إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد خطير قد يهدد استدامة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
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الخارجية الفرنسية: ندعو إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد خطير قد يهدد استدامة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

 
 
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