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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: ندعو للنزول إلى الشوارع في وجه حكومة متخاذلة تدير ظهرها للمختطفين

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2025-03-29 | 02:27
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: ندعو للنزول إلى الشوارع في وجه حكومة متخاذلة تدير ظهرها للمختطفين
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: ندعو للنزول إلى الشوارع في وجه حكومة متخاذلة تدير ظهرها للمختطفين

 
 
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