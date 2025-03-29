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قائد القوات البحرية في الحرس الثوريّ الإيرانيّ: لا نسعى إلى الحرب ولا نرغب فيها ولكننا سنرد على أيّ اعتداء
آخر الأخبار
2025-03-29 | 02:27
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قائد القوات البحرية في الحرس الثوريّ الإيرانيّ: لا نسعى إلى الحرب ولا نرغب فيها ولكننا سنرد على أيّ اعتداء
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