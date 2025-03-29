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o
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o
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00
آخر الأخبار
2025-03-29 | 04:41
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00
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القليعة
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