هيئة البث الإسرائيلية: انفجار عبوة ناسفة في جرافة للجيش الإسرائيلي بالمنطقة العازلة قرب خان يونس ولا إصابات

لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!

لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!

وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 921 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها على القطاع