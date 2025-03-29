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o
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الوكالة الوطنية للاعلام: تضرر عدد من المنازل والسيارات جراء تمشيط إسرائيلي مكثّف بالأسلحة الرشاشة على الحي الشرقي في كفرشوبا - قضاء حاصبيا
آخر الأخبار
2025-03-29 | 10:10
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الوكالة الوطنية للاعلام: تضرر عدد من المنازل والسيارات جراء تمشيط إسرائيلي مكثّف بالأسلحة الرشاشة على الحي الشرقي في كفرشوبا - قضاء حاصبيا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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