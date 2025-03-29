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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته وهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة

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2025-03-29 | 10:54
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته وهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة
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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته وهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة

 
 
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