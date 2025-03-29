نعيم قاسم: ليكن معلومًا أن لبنان هو ضمن لائحة الضمّ الاسرائيلية على الأقلّ في جنوب لبنان وهذه التجربة موجودة والهدف ما زال موجودًا

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