قاسم: العدوان تجاوز كلّ حدّ والتبريرات الاسرائيلية لا معنى لها ولا يُمكن أن نقبل بالتطبيع والمسارات السياسية التي تريد إسرائيل أن تأخذ ما لم تحصل عليه في الحرب

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