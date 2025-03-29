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وصول الطائرة الملكية السعودية الخاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي ستقلّ رئيس الوزراء نواف سلام إلى السعودية
آخر الأخبار
2025-03-29 | 17:21
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وصول الطائرة الملكية السعودية الخاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي ستقلّ رئيس الوزراء نواف سلام إلى السعودية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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