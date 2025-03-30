الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: طريقا ترشيش - زحلة وضهرالبيدر سالكتان أمام كل المركبات وحركة المرور طبيعية في المحلة والرؤية جيدة

آخر الأخبار
2025-03-30 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: طريقا ترشيش - زحلة وضهرالبيدر سالكتان أمام كل المركبات وحركة المرور طبيعية في المحلة والرؤية جيدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: طريقا ترشيش - زحلة وضهرالبيدر سالكتان أمام كل المركبات وحركة المرور طبيعية في المحلة والرؤية جيدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

طريقا

ترشيش

وضهرالبيدر

سالكتان

المركبات

وحركة

المرور

طبيعية

المحلة

والرؤية

LBCI التالي
التحكم المروري: طريق كفردبيان - حدث بعلبك أصبحت سالكة أمام كل المركبات
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:00

مع حلول عيد الفطر المبارك... هذا ما تمناه راغب علامة

LBCI
أخبار لبنان
05:40

عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح والتقدم

LBCI
فنّ
05:40

"أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلام"... هذا ما نشره وائل كفوري

LBCI
أخبار لبنان
05:36

أبي المنى: السلطة المتماسكة قادرة على اتخاذ مواقف وطنية جريئة تميزها عن الحقبة الماضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:15

نتنياهو: على حماس "تسليم السلاح"

LBCI
فنّ
06:00

مع حلول عيد الفطر المبارك... هذا ما تمناه راغب علامة

LBCI
فنّ
05:40

"أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلام"... هذا ما نشره وائل كفوري

LBCI
آخر الأخبار
05:26

قائد قوات الدعم السريع في السودان يقر بمغادرة قواته الخرطوم لكنه يتعهد بعودة أقوى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:40

عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح والتقدم

LBCI
أخبار دولية
2025-03-28

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و3 كيانات من حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
03:57

ولي العهد السعودي‬⁩ يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها

LBCI
أخبار دولية
04:32

السعودية ترحب بإعلان تشكيل ‎الحكومة في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:10

القراءة السعودية لدعوة سلام... هذا ما قاله طارق الحميّد للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
03:24

بعد 4 أشهر على سقوط نظام الأسد... الشرع يعلن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
أخبار دولية
14:18

تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:17

دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
خبر عاجل
11:15

رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
حال الطقس
01:55

عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
12:05

قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..

LBCI
أخبار لبنان
08:51

رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

LBCI
خبر عاجل
15:39

رئيس الحكومة نواف سلام يتوجّه الليلة إلى السعودية لاداء صلاة العيد إلى جانب وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في مكّة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More