ولي العهد السعودي‬⁩ يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار أطلقت في مناطق عدة بعد إطلاق "مقذوف" من اليمن

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار أطلقت في مناطق عدة بعد إطلاق "مقذوف" من اليمن

وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية هند قبوات للـLBCI: المرأة السورية ستحضر في الهيئات والمديريات وكبرى المراكز في الدولة السورية ولا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية سورية متنوعة تطمح للكرامة والحرية وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر