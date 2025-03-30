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الجيش الإسرائيلي: هدف دخول المواقع في جبل الشيخ السوري هو مصادرة السلاح وإزالة التهديدات والمواقع التي دخلناها تابعة للجيش السوري ونعمل للدفاع عن أمن الجولان

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2025-03-30 | 04:38
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الجيش الإسرائيلي: هدف دخول المواقع في جبل الشيخ السوري هو مصادرة السلاح وإزالة التهديدات والمواقع التي دخلناها تابعة للجيش السوري ونعمل للدفاع عن أمن الجولان
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الجيش الإسرائيلي: هدف دخول المواقع في جبل الشيخ السوري هو مصادرة السلاح وإزالة التهديدات والمواقع التي دخلناها تابعة للجيش السوري ونعمل للدفاع عن أمن الجولان

 
 
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