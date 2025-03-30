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ترامب يتوعد بفرض رسوم إضافية على النفط الروسي

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2025-03-30 | 10:27
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ترامب يتوعد بفرض رسوم إضافية على النفط الروسي
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ترامب يتوعد بفرض رسوم إضافية على النفط الروسي

 
 
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