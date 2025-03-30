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o
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o
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الرئيس الفرنسي: دعوت نتنياهو إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وهو ما يجب أن تقبله حماس
آخر الأخبار
2025-03-30 | 12:35
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الرئيس الفرنسي: دعوت نتنياهو إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وهو ما يجب أن تقبله حماس
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