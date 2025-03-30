الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يبدي "غضبه" إثر استشهاد ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر في غزة

ولي العهد السعودي‬⁩ يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها

ولي العهد السعودي‬⁩ يستقبل سلام ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها

وزيرة الشؤون الإجتماعية السورية هند قبوات للـLBCI: المرأة السورية ستحضر في الهيئات والمديريات وكبرى المراكز في الدولة السورية ولا يوجد في سوريا أكثريات وأقليات طائفية بل أكثرية سورية متنوعة تطمح للكرامة والحرية وأقلية لا تريد الإنخراط وتخاف من الآخر