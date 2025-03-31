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رويترز نقلًا عن ترامب: سأتخذ قرارًا في شأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران

آخر الأخبار
2025-03-30 | 23:50
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رويترز نقلًا عن ترامب: سأتخذ قرارًا في شأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران
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رويترز نقلًا عن ترامب: سأتخذ قرارًا في شأن فرض رسوم جمركية ثانوية على إيران

 
 
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