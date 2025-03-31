الشيخ احمد قبلان: الرئيس بري قوة وطنية في عالم التحرير والعيش المشترك واللحظة تاريخة في شأن وجودنا الوطنيّ والجيش اللبنانيّ ضرورة وحماية وظيفته الوطنية ضرورة

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٢ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٢ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

الشيخ احمد قبلان: الانتخابات النيابية على الأبواب والمعركة معركة كتل نيابية ولا معركة أفراد وإذا أردنا البقاء والدفاع عن انفسنا فإنه من أوجب واجباتنا انتخاب حركة امل وحزب الله