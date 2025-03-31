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خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب

آخر الأخبار
2025-03-31 | 01:50
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خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
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خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب

 
 
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