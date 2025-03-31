وزارة الصحة التابعة لحماس: نحو ألف قتيل منذ أن استأنفت إسرائيل هجماتها قبل أسبوعين

جيسيكا ألبا تستمتع بوقتها في المكسيك برفقة ابنها... هذا ما نشرته (صور)

جيسيكا ألبا تستمتع بوقتها في المكسيك برفقة ابنها... هذا ما نشرته (صور)

رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: اقترحنا هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف الرهائن