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وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن فرض الهزيمة على اليمنيين عبر الهجمات والاعتداءات وهذا الأمر أصبح واضحا
آخر الأخبار
2025-03-31 | 09:53
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وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن فرض الهزيمة على اليمنيين عبر الهجمات والاعتداءات وهذا الأمر أصبح واضحا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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