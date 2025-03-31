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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة ولا خوف من أي تسرب للمعلومات

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2025-03-31 | 10:53
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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة ولا خوف من أي تسرب للمعلومات
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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة ولا خوف من أي تسرب للمعلومات

 
 
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