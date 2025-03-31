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وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات

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2025-03-31 | 15:03
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وزير الأشغال والنقل لـ&quot;الحدث&quot;: لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات
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وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات

 
 
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