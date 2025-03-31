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o
البقاع
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o
الجنوب
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o
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o
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كسروان
25
o
متن
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وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات
آخر الأخبار
2025-03-31 | 15:03
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وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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