تحليق للطيران الإستطلاعي على علو منخفض فوق قرى غربي بعلبك وطيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمحيط

النائب علي عمار: من خلال هذه الإعتداءات العدو الإسرائيلي يعتدي على سمعة ما يسمى بمؤسسات المجتمع الدولي ونتساءل ما موقف الأخيرة

النائب علي عمار: من خلال هذه الإعتداءات العدو الإسرائيلي يعتدي على سمعة ما يسمى بمؤسسات المجتمع الدولي ونتساءل ما موقف الأخيرة

الموسوي: هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يتحرّك لوقف العدوان ووقف الاستباحة المتمادية لدماء اهلنا وهناك مسؤولية لبنانية اي مسؤولية على رئيس الجمهورية والحكومة ويجب أن يكون هناك تضامنًا وطنيًا على مستوى تصريحات بعض النواب "غير المسؤولة"