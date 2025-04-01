النائب علي عمار: حزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا ما فرضت عليه فهو على أهبة الإستعداد لردع أي عدوان

التالي

النائب علي عمار: هناك ضغط أميركي كبير على لبنان والمنطقة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ونحن نقول إن أي تطبيع مع العدو يشكل خيانة للمقاومة والأمة والشهداء